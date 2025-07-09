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Спека на сході, зливи на заході: синоптик показала карту погоди на сьогодні

Середа 09 липня 2025 07:00
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Спека на сході, зливи на заході: синоптик показала карту погоди на сьогодні Ілюстративне фото: синоптик показала карту погоди на сьогодні (freepik com)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні погода в Україні буде чи не найспекотнішою у Європі. Однак очікуються і контрасти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині сьогодні температура повітря становитиме комфортні, очікується від +21 до +28 градусів.

А на сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме - від +33 до +39 градусів. Північ України значною мірою належатиме спекотній погоді, вдень очікується до +34 градусів.

"Дощі та грози через діяльність циклону та атмосферного фронту пройдуть 9-го липня на заході, півночі плюс Вінниччина. Дощі короткочасно переходитимуть у сильні зливи. Можливий шквал та град, обережно", - пише Діденко.На зображенні може бути: карта та текст «13 PReykjavik Bode 13 Arkhangelsk Oslo.20 21 21225 Helsinki 20 Dublin 22 •Moscow London •Minsk> Berlin 24 Warszawa Paris Kyiv •Praha Prahas München 18~ 31 Marseille Belgrade Madrid 37 Usboa 31 Roma Pistanbul Algier Tunis Athína Tripoli wetter wetteronline nline Höchsttemperatu （C） Mi, i,09.07.2025 09.07. 2025»

Погода у Києві

У Києві сьогодні - спека, прогнозується від +30 до +33 градусів. Дощ з грозою ймовірний ввечері.

За даними Діденко, спека послабне 11-12 липня. Проте в східній частині України сильна спека триватиме і становитиме до +39, подекуди до +40 градусів.

"У видимій синоптичній перспективі так і буде - стриманіше на заході, спекотно на сході. Щоденну погоду оглядатимем разом. Липень старається всім догодити, він це бачить по-своєму, а ми підлаштовуємося", - зауважила синоптик.

Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня в Україні буде спекотна погода, але також очікують дощі з грозами.

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