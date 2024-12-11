Спека пришвидшує старіння людини, - дослідження

Науковцям вже відомо про те, що тепло навантажує серце та нирки. А також сповільнює розумову діяльність. Однак, сильна спека може мати і інші невидимі наслідки.

За попереднім дослідженням американських вчених, високі температури довкілля впливають на прискорене старіння людини.

Щоб перевірити, як організм людини реагує на тепло, фахівці проаналізували ДНК-маркери близько 3800 людей віком 56 років і старше. Зокрема, вони порівняли ці дані з температурними картами США протягом яких, індекс тепла перевищував 26,7 °C у місці перебування учасників дослідження.

Окрім температурних явищ, вчені врахували інші фактори: расову та етнічну приналежність, статус куріння, місце знаходження, дохід. Вони виявили, що люди, які жили в районах з більшою кількістю спекотних днів протягом 1-6 років, виглядали старіше, ніж ті, хто жив у більш прохолодній місцевості. Показники також продемонстрували, що перші - старіли на 0,6% швидше.