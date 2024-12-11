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Спека пришвидшує старіння людини, - дослідження

Середа 11 грудня 2024 12:04
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Спека пришвидшує старіння людини, - дослідження Фото: Старіння людини пришвидшується під впливом високих температур (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Сильна спека може прискорити старіння людського організму. Американські вчені дослідили довготривалий вплив тепла та молекулярні маркери старіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науковий журнал Nature.

Науковцям вже відомо про те, що тепло навантажує серце та нирки. А також сповільнює розумову діяльність. Однак, сильна спека може мати і інші невидимі наслідки.

За попереднім дослідженням американських вчених, високі температури довкілля впливають на прискорене старіння людини.

Щоб перевірити, як організм людини реагує на тепло, фахівці проаналізували ДНК-маркери близько 3800 людей віком 56 років і старше. Зокрема, вони порівняли ці дані з температурними картами США протягом яких, індекс тепла перевищував 26,7 °C у місці перебування учасників дослідження.

Окрім температурних явищ, вчені врахували інші фактори: расову та етнічну приналежність, статус куріння, місце знаходження, дохід. Вони виявили, що люди, які жили в районах з більшою кількістю спекотних днів протягом 1-6 років, виглядали старіше, ніж ті, хто жив у більш прохолодній місцевості. Показники також продемонстрували, що перші - старіли на 0,6% швидше.

Читайте також про 5 ознак того, що ви старієте швидше, ніж повинні. Лікар Мона Браунфілд розповіла, що надмірне перебування на сонці може завдати шкоди шкірі. Щоденне сонячне світло може мати чимало переваг для психічного та фізичного здоров’я.

Однак, не потрібно так багато сонця, щоб відчути переваги - десяти хвилин може бути цілком достатньо, щоб отримати рекомендований вітамін D.

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