Спека пришвидшує старіння людини, - дослідження
Сильна спека може прискорити старіння людського організму. Американські вчені дослідили довготривалий вплив тепла та молекулярні маркери старіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науковий журнал Nature.
Науковцям вже відомо про те, що тепло навантажує серце та нирки. А також сповільнює розумову діяльність. Однак, сильна спека може мати і інші невидимі наслідки.
За попереднім дослідженням американських вчених, високі температури довкілля впливають на прискорене старіння людини.
Щоб перевірити, як організм людини реагує на тепло, фахівці проаналізували ДНК-маркери близько 3800 людей віком 56 років і старше. Зокрема, вони порівняли ці дані з температурними картами США протягом яких, індекс тепла перевищував 26,7 °C у місці перебування учасників дослідження.
Окрім температурних явищ, вчені врахували інші фактори: расову та етнічну приналежність, статус куріння, місце знаходження, дохід. Вони виявили, що люди, які жили в районах з більшою кількістю спекотних днів протягом 1-6 років, виглядали старіше, ніж ті, хто жив у більш прохолодній місцевості. Показники також продемонстрували, що перші - старіли на 0,6% швидше.
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