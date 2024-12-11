Жара ускоряет старение человека, - исследование
Сильная жара может ускорить старение человеческого организма. Американские ученые исследовали длительное влияние тепла и молекулярные маркеры старения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научный журнал Nature.
Ученым уже известно о том, что тепло нагружает сердце и почки. А также замедляет умственную деятельность. Однако сильная жара может иметь и другие невидимые последствия.
Согласно предварительному исследованию американских ученых, высокие температуры окружающей среды влияют на ускоренное старение человека.
Чтобы проверить, как организм человека реагирует на тепло, специалисты проанализировали ДНК-маркеры около 3800 человек в возрасте 56 лет и старше. В частности, они сравнили эти данные с температурными картами США в течение которых, индекс тепла превышал 26,7 °C в месте нахождения участников исследования.
Кроме температурных явлений ученые учли другие факторы: расовую и этническую принадлежность, статус курения, местонахождение, доход. Они обнаружили, что люди, жившие в районах с большим количеством жарких дней в течение 1-6 лет, выглядели старше, чем те, кто жил в более прохладной местности. Показатели также продемонстрировали, что первые - старели на 0,6% быстрее.
Читайте также о 5 признаках того, что вы стареете быстрее, чем должны. Врач Мона Браунфилд рассказала, что чрезмерное пребывание на солнце может причинить вред коже. Ежедневный солнечный свет может иметь много преимуществ для психического и физического здоровья.
Однако, не нужно так много солнца, чтобы почувствовать преимущества - десяти минут может быть вполне достаточно, чтобы получить рекомендованный витамин D.