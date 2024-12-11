Жара ускоряет старение человека, - исследование

Ученым уже известно о том, что тепло нагружает сердце и почки. А также замедляет умственную деятельность. Однако сильная жара может иметь и другие невидимые последствия.

Согласно предварительному исследованию американских ученых, высокие температуры окружающей среды влияют на ускоренное старение человека.

Чтобы проверить, как организм человека реагирует на тепло, специалисты проанализировали ДНК-маркеры около 3800 человек в возрасте 56 лет и старше. В частности, они сравнили эти данные с температурными картами США в течение которых, индекс тепла превышал 26,7 °C в месте нахождения участников исследования.

Кроме температурных явлений ученые учли другие факторы: расовую и этническую принадлежность, статус курения, местонахождение, доход. Они обнаружили, что люди, жившие в районах с большим количеством жарких дней в течение 1-6 лет, выглядели старше, чем те, кто жил в более прохладной местности. Показатели также продемонстрировали, что первые - старели на 0,6% быстрее.