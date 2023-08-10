Спека повертається: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на сході та на півдні, а також у Полтавській області можливі короткочасні дощі з грозами. Також невеликі опади очікуються на заході України, місцями з грозами.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у середньому буде у межах +22 +27 градусів, а на сході та півдні очікується спека до +30.

Вночі температура опуститься до +10 +15 градусів, у південній та східній частині буде +15 +20 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +24 +26 градусів, а вночі +12 +14 градусів.