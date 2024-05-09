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Спека не повернеться: в яких регіонах України завтра очікувати заморозків

Фото: погода в Украъны 10 травня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 10 травня, в Україні триматиметься прохолодна температура. У деяких регіонах країни очікуються заморозки та нетривалі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Як зауважує синоптик, особливого тепла чи спеки в Україні найближчим часом не передбачається.

У п'ятницю, 10-го травня максимальна температура повітря в Україні становитиме +14+18 градусів, у південній частині та на Закарпатті +19+21 градус.

Дощі в п'ятницю стримуватиме антициклон північно-західного походження, через що очікується малохмарна і сонячна погода.

Однак "хвіст" атмосферного фронту зумовить місцями невеликий дощ у Сумській та Чернігівській областях, а в другій половині дня збільшиться хмарність у Київській області.

Погода у Києві

У Києві 10-го травня істотних опадів не передбачається, після обіду в столиці буде хмарно.

Вночі температура триматиметься в межах позначок у +3+5 градусів, завтра вдень повітря прогріється до +17 градусів.

"У суботу невеликі дощі місцями пройдуть на заході, у центральних областях та на сході, а на Провідну неділю опадів в Україні не передбачається", - зауважила на кінець синоптик. 

Погода в Україні

Погода в Україні буде визначатися різкими температурними та синоптичними перепадами ще декілька тижнів. Втім до 15-16 травня в Україні буде холодно.

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