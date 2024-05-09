Спека не повернеться: в яких регіонах України завтра очікувати заморозків

Погода в Україні

Погода в Україні буде визначатися різкими температурними та синоптичними перепадами ще декілька тижнів. Втім до 15-16 травня в Україні буде холодно.

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