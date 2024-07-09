Спека на дорозі: яких неприємностей чекати від авто

Новому стандартному автомобілю українська спека не страшна. Але, на нових авто їздить, на жаль, абсолютна меншість українських громадян – це раз. І машин в стандартному виконанні, без додаткового обладнання, серед них, дай Боже, щоб половина – це два. А значить, у зазначеній темі нам є, що обговорити.

Вміст салону і багажника

Є достатньо предметів, які за температури 50 – 60 градусів – а саме стільки набігає в інтер’єрі авто на відкритому сонці – можуть накоїти в машині лиха. Запальничка, аерозольний балончик, пакет з кефіром чи йогуртом, м’яка упаковка майонезу, бляшанка з газованим напоєм – такі об’єкти можуть банально вибухнути і зіпсувати інтер’єр.

Деякі електронні гаджети, що містять ту чи іншу батарею, від перегріву можуть спалахнути чи потекти електролітом. Наприклад, це стосується навігатора чи смартфона, розташованого під склом над гарячим торпедо в зоні, куди не потрапляє струмінь повітря с кондиціонера. Деякі вироби з дешевого пластика чи з гумовим покриттям від високої температури плавляться і таким чином можуть попсувати оздоблення салону чи багажника.

Отже, тримайте вищезгадані речі не на торпедо, задній полиці чи сидінні, а в міцному пакеті або в кофрі-органайзері на підлозі чи в багажнику, а під час парковки великі вікна салону затуляйте захисними шторками-екранами.

Сигналізація (охоронна система)

Не всі додатково встановлені охоронні системи мають достатньо якісне виконання, і відомі випадки, коли їхній пластиковий корпус від високої температури деформувався, руйнуючи плати електронного начиння. Результат тут може бути сумний: пошкоджується електронна схема, машина не знімається з охорони і на спроби завести двигун не реагує. А найгірше, що може статися коротке замкнення елементів, що викличе пожежу.

Кондиціонер

У справного сучасного автомобіля ефективність кондиціонера така, що потік повітря від нього може створити настільки різкий перепад температур на розігрітому на сонці лобовому склі, що воно трісне. Відтак, після тривалої стоянки машини на сонці перш за все салон треба провітрити, а потім уже вмикати кондиціонер (систему клімат-контролю) на інтенсивне охолодження.

Газобалонне обладнання

Якщо газовий балон ГБО заправник "задув" під самий корок, не залишивши вільними належні 15 – 20 % об’єму, скраплений нафтовий газ (LPG або пропан-бутан) може спричинити таке лякаюче явище, як спрацювання аварійного клапану.

Сюрприз у тому, що від нагріву на сонці у балоні підвищується тиск. Задля компенсації цього ефекту балон треба заправляти газом лише на 80 % об’єму – за цим слідкують заправник і так званий мультиклапан. Якщо обоє питання проігнорували – перший через недбалість, другий через несправність – балон заповниться на всі 100 %. А потім, коли тиск у балоні після нагріву зростє, для розширення газоподібної фракції пропан-бутану місця в балоні не знайдеться. Тоді спеціальний клапан скидання тиску з шумом випускає зайвий газ в атмосферу.

Тож не варто залишати щойнозаправлену машину на відкритій стоянці під сонячними променями. А налаштування мультиклапану ГБО треба перевіряти хоча б раз у два роки.

Коротко

Так, якщо автомобіль новий, нічого недоброго у спеку з ним не повинно статись. Але ж пошкодуйте його – не покидайте надовго під прямими сонячними променями спекотного дня, не полінуйтеся пошукати йому паркомісце десь під дахом чи в тіні. Дбаючи про машину, ви і собі зробити краще: якщо саме це авто затримається у ваших руках ще на кілька років, деякі його деталі і системи проживуть довше, не зазнаючи постійних термічних стресів.