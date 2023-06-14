ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спека, але опади майже всюди. Де не буде дощів в Україні завтра

Новость на русском →
Україна, Середа 14 червня 2023 14:20
Спека, але опади майже всюди. Де не буде дощів в Україні завтра Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на 15 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні 15 червня буде дощовою, але спекотною. Опадів не буде лише в трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть практично повсюди. Хіба що на в Одеській, Миколаївській, Луганській областях завтра - без істотних опадів", - розповіла вона.

За даними синоптика, 15 червня у більшості областей України очікується впродовж дня +23....+28 градусів. Крім того, на заході та північному сході - Сумська та північ Харківської області буде трохи свіжіше, +20....+25 градусів.

Як додала Діденко, у Києві завтра передбачається тепла погода, +24...+26 градусів.

"Вдень у столиці місцями пройде короткочасний дощ, ймовірна гроза", - зазначила вона.

Погода в Україні

Як раніше розповідали синоптики, у червні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 18 до 23 градусів тепла, у горах 15-19 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Підсумовуючи погоду весною, метеорологи зробили висновок, що цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших за історію спостережень у столиці з 1881 року. А зокрема травень, найсухішим із всіх в історії спостережень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Близько 3 квадратних кілометрів за три дні. У Генштабі розповіли про просування ЗСУ на фронті
Близько 3 квадратних кілометрів за три дні. У Генштабі розповіли про просування ЗСУ на фронті
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни