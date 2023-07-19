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Спека до +32, але місцями дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Середа 19 липня 2023 07:00
Спека до +32, але місцями дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде спека до +32 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 19 липня, буде спекотною. Низку областей накриють короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході нашої країни очікується короткочасний дощ, місцями з грозами. Опади накриють Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.

На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть в середньому +23 +28 градусів. На півдні України очікується спека до +27 +32 градусів.

Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів, а на півдні до +20.

Спека до +32, але місцями дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Але синоптики зазначають, що буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде +25 +27 градусів, а вночі +15 +17 градусів.

Спека до +32, але місцями дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Як повідомлялося, синоптики попереджали, що незабаром до України прийде спека з Сахари, очікуються нові температурні рекорди.

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