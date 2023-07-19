Спека до +32, але місцями дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде спека до +32 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні сьогодні, 19 липня, буде спекотною. Низку областей накриють короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході нашої країни очікується короткочасний дощ, місцями з грозами. Опади накриють Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть в середньому +23 +28 градусів. На півдні України очікується спека до +27 +32 градусів. Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів, а на півдні до +20. Погода у Києві У столиці сьогодні мінлива хмарність. Але синоптики зазначають, що буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень буде +25 +27 градусів, а вночі +15 +17 градусів.