Жара до +32, но местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: в Украине сегодня будет жара до +32 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине сегодня, 19 июля, будет жаркой. Ряд областей накроют кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По прогнозам синоптиков, сегодня на западе нашей страны ожидается кратковременный дождь, местами с грозами. Осадки накроют Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут в среднем +23 +28 градусов. На юге Украины ожидается жара до +27 +32 градусов. Ночью температура опустится до +12 +17 градусов, а на юге до +20. Погода в Киеве В столице сегодня переменная облачность. Но синоптики отмечают, что будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет +25 +27 градусов, а ночью +15 +17 градусов.