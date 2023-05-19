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Спека до +26, але з дощами: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 19 травня 2023 07:00
Спека до +26, але з дощами: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні 19 травня буде спекотно, але з дощами (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 19 травня буде спекотною, проте у частину областей накриють дощі. Місцями можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. У західних та частково південних областях очікуються короткочасні дощі. Синоптики попереджають про грози.

На решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +21 +26 градусів, а на крайньому заході лише до +20. Вночі температура знизиться до +10 +15 градусів.

Спека до +26, але з дощами: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощів не очікується, погода буде хмарною з проясненнями. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +22 +24 градуси, а вночі +13 +15 градусів.

Нагадаємо, синоптики попередили, що у більшості областей найближчими днями посилиться пожежна небезпека.

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