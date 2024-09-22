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SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс, - Ілон Маск

Фото: мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Компанія SpaseX планує запустити близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс. Це станеться протягом двох років.

Про це повідомив мільярдер та генеральний директор SpaseX Ілон Маск, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо всі вони благополучно приземляться, то пілотовані місії стануть можливі через чотири роки", - написав він у своїй соцмережі Х (колишній Twitter).

При цьому Маск зазначив, що у разі виникнення будь-яких проблем пілотовані місії на Марс (польоти за участю пілотів) будуть відкладені ще на два роки. Але як би там не було, компанія збільшуватиме кількість кораблів, які вирушатимуть на Марс.

"Незалежно від того, що станеться з успішною посадкою, SpaseX збільшуватиме кількість космічних кораблів, що вирушають на Марс, з кожною можливістю транзиту", - резюмував він.

Reuters нагадало, що Макс згадав про запуск безпілотних кораблів Starship на Марс на початку цього місяця. У соцмережі Х він заявив, що перші кораблі буде запущено через 2 роки, коли відкриється наступне трансферне вікно Земля-Марс.

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