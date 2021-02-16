Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

Во вторник, 16 февраля, из-за непогоды в Карпатах существует угроза схода лавин. Такие данные привел Украинский гидрометцентр.

"В связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 16 февраля в 06:00 на Закарпатье возобновили поиски киевлянина, который заблудился на горе Гемба. Поисково-спасательная операция продолжается уже третьи сутки. К операции привлечены 56 человек и 11 единиц техники.

Известно, что в целом по воскресенье заблудились в Карпатах 12 туристов и осталось найти последнего.

Также РБК-Украина писало, что сегодня утром идут снегопады в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях. За сутки в Кировоградской области выпало 30 сантиметров снега.