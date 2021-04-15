Пасмурно, дождь, местами мокрый снег: погода в Украине и Киеве на завтра

Погода в Украине 16 апреля будет пасмурной и дождливой, в западных областях местами ожидается мокрый снег. Также синоптики прогнозируют небольшое снижение температуры ночью и тепло днем.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

В пятницу погоду в Украине продолжит формировать малоподвижный циклон Xander. Ожидаются кратковременные дожди по всей территории страны, в западных районах с мокрым снегом. Ночью на юго-востоке без существенных осадков.

В высокогорье Карпат местами выпадет снег, температура воздуха в течение суток от 2 до 7 градусов мороза.

Ветер на правобережной Украине преимущественно западный, на остальной территории - южный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем градусники покажут от +8 до +13. В восточных областях до 16 градусов, в западных - от 4-9 тепла.

Фото: карта погоды в Украине 16 апреля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве на завтра также прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. Температура днем в столице будет колебаться от +10 до +12, а ночью термометры покажут от +5 до +7 градусов. Ожидается западный ветер, 7-12 метров в секунду.

Фото: карта погоды в Киеве 15 апреля (meteo.gov.ua)