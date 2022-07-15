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Спасатели показали последствия ударов по университетам Николаева (фото)

Фото: спасатели показали последствия ударов по университетам Николаева (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

В ГСЧС показали последствия ударов по двум крупнейшим университетам Николаева. Туда сегодня утром российские оккупанты выпустили 10 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

Обновлено 11:43. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что ракеты попали в Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского.

"В результате утреннего ракетного обстрела, в городе повреждено два учебных заведения, произошло частичное разрушение зданий и загорелись два автомобиля", - говорится в сообщении.

Сейчас спасатели потушили пожар на общей площади 100 кв. м.

В целом, к обследованию зданий и тушению пожара привлекалось 7 единиц техники ГСЧС и 27 спасателей.

Фото: спасатели показали последствия ударов по университетам Николаева (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, сегодня российская армия утром выпустила по меньшей мере десять ракет по Николаеву. Вражеские цели попали в два крупнейших университета города, известно о двух раненых. Видео удара выложил в сети глава ОВА Виталий Ким.

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Николаевракетный удар