Спасатели показали последствия ракетной атаки по Виннице (фото и видео)

В ГСЧС показали видео и фото последствий ракетного удара по Виннице. Пожар, возникший в центре города из-за вражеской атаки, удалось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

Видео

"Страна-убийца совершила ракетные удары прямо в людное центр Винницы, в результате чего произошло попадание на парковочную площадку вблизи Дома быта "Юбилейный", также частично разрушен медицинско-диагностический центр", - говорится в описании под видео.

По данным спасателей, пожар на парковочной площадке у Дома быта в центре города, которая возникла в результате ракетного обстрела, ликвидирован.

Погибших по состоянию на 13:15 - двенадцать. 14 пострадавших госпитализированы.

Работает около 150 спасателей, кинологов и психологов.

Фото

Фото: последствия ракетного удара по Виннице (facebook.com/MNS.GOV.UA)