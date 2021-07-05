Он спас жизни десяткам бойцов: что известно о воине, погибшем на Донбассе

Обстрел боевиков произошел среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили военного медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Юрий Письменный родом из Днепра, родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование - в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018 призывался в ряды ВСУ. Возглавил медицинский пункт батальона.

"Буквально неделю назад получил очередное воинское звание "капитан", - говорится в сообщении.

Побратимам он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед и никогда не отступать.

"Он спас жизнь десяткам бойцов. Все, кто с 18-го года был ранен в батальоне, проходили через его руки", - вспоминает начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.

"Когда я призывалась и меня отвезли к "Феофану", первые его слова ко мне были такие: "Мы всех спасти не сможем. У медика должен быть крепкий характер, чтобы с этим смириться", - говорит боевой медик Валерия, служившая с Письменный.

Побратимы вспоминают, что Письменный всегда их поддерживал, помогал, учил, на него можно было надеяться в любое время.

"Все медики, работающие в окопах, знали, что у них есть надежный тыл в качестве начмеда... "Феофан" всегда сам выезжал к раненым. Он беспокоился за них и тогда, когда раненые попадали в госпиталь: обзванивал, пытался решить проблемные вопросы. Его все называли отцом... К нему любой солдат мог подойти, он всем помогал. Батальон осиротел. Мы все шокированы" - говорят побратимы.

Известно, что у погибшего осталась жена Татьяна, а также взрослый сын Георгий.