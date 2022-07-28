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Не спартанці, а народ-герой. Зеленський виступив в Раді

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Київ, Четвер 28 липня 2022 16:41
Не спартанці, а народ-герой. Зеленський виступив в Раді Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 28 липня, в День української державності, президент Володимир Зеленський виступив парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт голови держави.

"Ми громадяни найміцнішої держави у світі, держави яка воює, держави, яка реформується і держави, яка забезпечила найпотужніше об’єднання демократій, держави, кА у 155 день повномасштабної війни Росії проти нас, має силу визначати свій день, День української державності", - сказав він.

З його словами, українці зробили так, що цінності вільного світу не залишились просто риторикою і реально запрацювали для захисту цивілізацій.

"Ми зробили так, що Європейський союз об’єднаний найбільше за всі роки свого існування і зміцнюється завдяки нашій з вами міцності. Ми зробили так, що всі тирани цього світу змогли побачити, який потенціал має демократія. Це зробили ми – громадяни України. Ми всі – військові і цивільні, дипломати і волонтери, державні службовці і бізнес, політики, суспільні лідери і медіа, кожен і кожна, хто сумлінно працював на своєму рівні заради одного – заради України, своєї сім’ї і нашого майбутнього", - продовжив президент.

Зеленський впевнено заявив, що українці стануть "не новою легендою про героїчний опір, а державою переможців".

"Не трьомастами спартанцями, чий подвиг вартий оспівування в книжках, виставах і фільмах, а багатомільйонним народом-героєм, який вартий життя, перемоги і навчатиме інших у світі, як захищатись. Ми запамʼятаємося не як ті, хто намагався, а як ті, хто зберіг, посилив і передав дітям нашу державу, щоб вони передали її своїм дітям. Вільну, міцну, сучасну й ефективну державу. Це зробимо ми, громадяни України", - констатував голова держави.

Як повідомлялось, День української державності 28 липня відзначають в 2022 році вперше, а указ про введення цього свята був підписаний президентом рік тому. Дата для вшанування зародження держави була обрана не випадково - вона збігається з Днем Хрещення Русі-України.

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Володимир Зеленський
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