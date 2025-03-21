Спалювання сухої трави: які штрафи і кримінальна відповідальність загрожують українцям

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА наголошують, що кожного року навесні спалювання сухої трави та листя стає поширеною практикою. Однак це руйнує ґрунтовий покрив, знищує корисні організми і комах, а також спричиняє погіршення екосистеми. Окрім того, дим, що утворюється під час спалювання, містить небезпечні для здоров'я речовини, зокрема канцерогенні сполуки і чадний газ.

Крім того, спалювання може бути розцінене як диверсія, що в умовах воєнного стану може призвести до серйозних правових наслідків. За самовільне випалювання рослинності загрожує штраф від 3060 до 21 420 гривень, а на територіях природно-заповідного фонду - від 6120 до 30 600 гривень. Також, в разі пошкодження рослинного світу, штраф може сягати до 153 000 гривень або обмеження волі на п’ять років.

Згідно зі статтею 113 Кримінального кодексу Україні підпали можуть розглядатися як диверсії. Під час війни покарання за це може бути у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення з конфіскацією майна.