Спальня Николь от производителя К'Лен

Красивая и стильная спальня Николь от производителя «КЛен» – это не мебель, а мечта! Качественные и прочные изделия из цельного бука выглядят презентабельно и ярко. Они экологичные, а значит абсолютно безопасны. Все это, бесспорно, и является поводом для их приобретения.

Оригинальная спальня поможет украсить малогабаритное или просторное помещение, окажется кстати в том случае, когда вы намерены создать в комнате уют.

Подробное описание гарнитура

Мебельный ансамбль для спальни Николь — это удачный тандем различных изделий. И каждое из них функциональное, практичное и очень полезное.

Гарнитур насчитывает 5 отдельно стоящих предмета:

кровать;

две прикроватные тумбочки с широкими ящиками;

вместительный комод;

массивный шкаф (с 3-мя ящиками с паспарту).

Каждое изделие способно украсить вашу спальню, находясь, как в гордом одиночестве, так и в тандеме с иными. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша пусть даже не очень большая комната для отдыха преобразилась, нужно просто укомплектовать гарнитур так, как вы того пожелаете.

Все иные особенности данной мебели вас тоже не разочаруют…

Кровать Николь

Габариты двуспальной кровати с прочным металлическим каркасом подобраны таким образом, чтобы вам был обеспечен комфортный сон. Все что нужно будет - докупить удобный матрас, который станет залогом вашего качественного сна.

Шкаф

Что касается шкафа, то он большой и вместительный. Качественная фурнитура, прочное основание, красивые дверцы – такая мебель не оставит вас равнодушными. Как и LED-подсветка, которая только приумножит комфорт в процессе пользования шкафом.

Прикроватные тумбочки и комод

Тумбы и комод удовлетворят каждое пожелание. Два ящика у тумб, множество просторных отделений у комода - все самое нужное окажется всегда под рукой.

Перечисляя плюсы, нельзя забыть о главном «Николь» — это элитная спальня, а значит – одна из лучших.

Иные альтернативы интересны, но не настолько.

Преимущества спальни Николь

В нашем магазине представлен широкий ассортимент товаров от производителя «КЛен», и все они достойны вашего внимания. Но именно у мебели «Николь» преимуществ больше.

Этот гарнитур по праву можно назвать современным, поскольку его дизайн и цветовая палитра соответствуют нынешним модным трендам.

Усомниться в качестве изделий у вас не будет поводов: основания надежные из массива бука, фурнитура прочная и долговечная, немецкого производителя.

Что же касается функциональности мебели, то она станет для вас очевидной уже в первые дни ее эксплуатации.

Рекомендуем данный гарнитур!