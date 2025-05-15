Спалили, а тепер вкрали: у Словенії зникла бронзова Меланія Трамп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

Бронзову скульптуру Меланії Трамп в людський зріст встановили неподалік від її рідного міста Севниця у 2020 році - на пеньку посеред поля. Однак днями статуя першої леді США безслідно зникла.

За словами поліції, статую спиляли по щиколотки і вивезли у невідомому напрямку.

"Про крадіжку повідомили 13 травня, одразу після цього на місце події прибули поліцейські та розпочали розслідування", - повідомила речниця поліції Аленка Дренік Рангус у коментарі AFP.

Що говорить автор статуї

Автор бронзової скульптури, американський художник Бред Даун розповів, що дізнався про викрадення, перебуваючи в Німеччині під час підготовки нового проєкту. Митець засмутився через крадіжку статуї.

"Мені трохи сумно, що її вже немає. У мене є відчуття, що це якось пов’язано з виборами Дональда Трампа, але хто знає, правда ж?" - зазначив Даун.

Друга скульптура Меланії Трамп

Викрадена скульптура - це вже друга статуя Меланії Трамп, встановлена у цьому місці. Першу дерев’яну фігуру, створену місцевим художником Алешем Жупевцем, спалили. Після цього Даун вирішив замінити її на бронзову версію, яку описував як "антипам’ятник, антипіар".

Бронзову статую встановили на приватному полі - закріпивши бетонними і металевими опорами наприкінці першого президентського терміну Дональда Трампа.

Після того як Меланія стала першою леді США вдруге, у Словенії сподіваються, що Трамп все-таки відвідає батьківщину дружини. І хоча цього досі так і не сталося, у Севниці на її честь створили безліч товарів, зокрема тістечка й шоколадні вироби.