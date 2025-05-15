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Сожгли, а теперь украли: в Словении исчезла статуя Мелании Трамп

Четверг 15 мая 2025 20:33
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Сожгли, а теперь украли: в Словении исчезла статуя Мелании Трамп Фото: первая леди США Мелания Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

В Словении пропала бронзовая статуя первой леди США Мелании Трамп. Полиция начала расследование, а автор скульптуры расстроен кражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Бронзовую скульптуру Мелании Трамп в человеческий рост установили неподалеку от ее родного города Севница в 2020 году - на пеньке посреди поля. Однако на днях статуя первой леди США бесследно исчезла.

По словам полиции, статую спилили по щиколотку и вывезли в неизвестном направлении.

"О краже сообщили 13 мая, сразу после этого на место происшествия прибыли полицейские и начали расследование", - сообщила пресс-секретарь полиции Аленка Дреник Рангус в комментарии AFP.

Что говорит автор статуи

Автор бронзовой скульптуры, американский художник Брэд Даун рассказал, что узнал о похищении, находясь в Германии во время подготовки нового проекта. Художник расстроился из-за кражи статуи.

"Мне немного грустно, что ее уже нет. У меня есть ощущение, что это как-то связано с выборами Дональда Трампа, но кто знает, правда же?" - отметил Даун.

Вторая скульптура Мелании Трамп

Похищенная скульптура - это уже вторая статуя Мелании Трамп, установленная в этом месте. Первую деревянную фигуру, созданную местным художником Алешем Жупевцем, сожгли. После этого Даун решил заменить ее на бронзовую версию, которую описывал как "антипамятник, антипиар".

Бронзовую статую установили на частном поле - закрепив бетонными и металлическими опорами в конце первого президентского срока Дональда Трампа.

После того как Мелания стала первой леди США во второй раз, в Словении надеются, что Трамп всё-таки посетит родину жены. И хотя этого до сих пор так и не произошло, в Севнице в ее честь создали множество товаров, в том числе пирожные и шоколадные изделия.

Мелания Трамп

Напомним, Мелания Трамп покинула Словению, когда та еще была частью коммунистической Югославии.

Нынешняя первая леди США построила успешную карьеру фотомодели, прежде чем встретилась с Дональдом Трампом и вышла за него замуж.

Ранее мы показывали, какой 54-летняя Мелания была в молодости, во времена модельной карьеры.

Также мы рассказывали о вкусах в питании первой леди США и о том, какую еду ненавидит Мелания и никогда не включает в рацион.

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