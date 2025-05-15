Сожгли, а теперь украли: в Словении исчезла статуя Мелании Трамп

В Словении пропала бронзовая статуя первой леди США Мелании Трамп. Полиция начала расследование, а автор скульптуры расстроен кражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Бронзовую скульптуру Мелании Трамп в человеческий рост установили неподалеку от ее родного города Севница в 2020 году - на пеньке посреди поля. Однако на днях статуя первой леди США бесследно исчезла.

По словам полиции, статую спилили по щиколотку и вывезли в неизвестном направлении.

"О краже сообщили 13 мая, сразу после этого на место происшествия прибыли полицейские и начали расследование", - сообщила пресс-секретарь полиции Аленка Дреник Рангус в комментарии AFP.

Что говорит автор статуи

Автор бронзовой скульптуры, американский художник Брэд Даун рассказал, что узнал о похищении, находясь в Германии во время подготовки нового проекта. Художник расстроился из-за кражи статуи.

"Мне немного грустно, что ее уже нет. У меня есть ощущение, что это как-то связано с выборами Дональда Трампа, но кто знает, правда же?" - отметил Даун.

Вторая скульптура Мелании Трамп

Похищенная скульптура - это уже вторая статуя Мелании Трамп, установленная в этом месте. Первую деревянную фигуру, созданную местным художником Алешем Жупевцем, сожгли. После этого Даун решил заменить ее на бронзовую версию, которую описывал как "антипамятник, антипиар".

Бронзовую статую установили на частном поле - закрепив бетонными и металлическими опорами в конце первого президентского срока Дональда Трампа.

После того как Мелания стала первой леди США во второй раз, в Словении надеются, что Трамп всё-таки посетит родину жены. И хотя этого до сих пор так и не произошло, в Севнице в ее честь создали множество товаров, в том числе пирожные и шоколадные изделия.