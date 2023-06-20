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Спалили дотла. ЗСУ знищили ще один ворожий танк (відео)

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Україна, Вівторок 20 червня 2023 17:23
Спалили дотла. ЗСУ знищили ще один ворожий танк (відео) Фото: Військові (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові завдали удару по російському танку. У результаті цього ворожа бойова машина згоріла дотла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

На відео можна побачити, що ворожий танк рухався в бік позицій ЗСУ, проте українські бійці почали завдавати по ньому ударів.

Кілька снарядів влучили по ньому і танк повністю вигорів.

Зазначається, що це результат роботи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Втрати Росії

Втрати армії Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221 460 військових.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти активізувались на Лимано-Куп'янському напрямку. Але українські військові завдали ворогу значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.

Також українські військові просуваються на Таврійському напрямку, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п'ять рот.

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