Вспышку гепатита А в Винницкой области ликвидировали. Минздрав назвал ее возможные причины
Вспышку гепатита А в Винницкой области удалось ликвидировать. Специалистам удалось установить два фактора, которые могли ее спровоцировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
Он сказал, что в Винницкой области ликвидирована вспышка гепатита A, однако единичные случаи заболевания медики будут выявлять еще в течение нескольких месяцев.
Первый фактор вспышки
"Во время проверок специалисты установили два фактора, которые указывают на причины вспышки", - говорится в заявлении.
Первый - бессимптомное течение заболевания среди работников рынка и производства продуктов. Среди 3 864 обследованных, у 9 обнаружили антитела к вирусу гепатита А.
То есть, не подозревая о заболевании, они могли инфицировать других.
Второй фактор вспышки
"По исследованию проб воды: из 403 отобранных образцов из системы централизованного водоснабжения, общественных водопроводов, рек и сточных вод - вируса гепатита A не обнаружили", - сказал Кузин.
Однако, по микробиологическим показателям почти в 30% проб зафиксировали превышение по бактериологическим показателям. Это второй фактор. Поэтому была усилена дезинфекция водопроводных сетей и продолжается работа по корректировке технологических регламентов.
Гепатит А в Украине
Случаи инфицирования заболеваемости гепатитом А зафиксировали в шести областях. В частности, Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской.
Почти месяц назад Кузин заявлял, что в Украине не зафиксированы летальные случаи среди больных гепатитом А.
Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина.
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