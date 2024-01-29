Спадкоємець Луніна. "Реал" вирішив забрати до столиці Іспанії іншого українця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo .

17-річний голкіпер повинен переїхати до Мадрида цього тижня. Він приєднається до молодіжної команди "вершкових". У тамтешній пресі новачка охрестили "новим Луніним".

"Реал" домовився про перехід Волошина ще торік. Утім, на першу половину нинішнього сезону залишив українця в складі "Райо Махадаонди". Там воротар відстояв "на нуль" 8 із одинадцяти поєдинків команди своєї вікової групи.

"У нього типовий характер людини звідти (Східної Європи – ред.). Він говорить небагато. Доволі замкнутий та робить трохи дивні речі. Але він зупиняє все на шляху до воріт. Безсумнівно, він наділений якостями для виступів на вищому рівні", – розповів представник "Махар'єгос".

Уродженець Новомосковська Волошин займався в місцевій ДЮСШ і школі "Дніпра". До Іспанії подався після повномасштабного вторгнення РФ. У складі збірної України U-16 провів 1 матч.