Наследник Лунина. "Реал" решил забрать в столицу Испании другого украинца
Украинский вратарь испанской "Райо Махадаонды" Илья Волошин вскоре перейдет в мадридский "Реал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.
17-летний голкипер должен переехать в Мадрид на этой неделе. Он присоединится к молодежной команде "сливочных". В тамошней печати новичка окрестили "новым Луниным".
"Реал" договорился о переходе Волошина еще в прошлом году. Впрочем, на первую половину нынешнего сезона оставил украинца в составе "Райо Махадаонды". Там вратарь отстоял "на ноль" 8 из одиннадцати поединков команды своей возрастной группы.
"У него типичный характер человека оттуда (Восточной Европы – ред.). Он говорит немного. Довольно замкнут и делает немного странные вещи. Но он останавливает все на пути к воротам. Несомненно, он наделен качествами для выступлений на высшем уровне", – рассказал. представитель "Махарьегос".
Уроженец Новомосковска Волошин занимался в местной ДЮСШ и школе "Днепра". В Испанию отправился после полномасштабного вторжения РФ. В составе сборной Украины U-16 провел 1 матч.
Última hora— Juvenil División de Honor (@JuvenilDH) January 28, 2024
Último partido de Illia Voloshyn, portero del Rayo Majadahonda, con el equipo de Majadahonda. El portero marcha al Juvenil B del Real Madrid.#JuvenilDH #DH5 pic.twitter.com/qPGn9kBFq1
К слову, ранее составили профайл наставника "Жироны" Мичела в погоне за "золотом".
Напомним, недавно собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.
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