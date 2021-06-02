UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

SpaceX завтра отправит к МКС корабль Dragon

Автор: Дмитрий Левицкий

Компания SpaceX американского изобретателя Илона Маска завтра, 3 июня, осуществит 22 коммерческую миссию к Международной космической станции. Корабль Dragon должен доставить к МКС различный груз, который нужен астронавтам.

Об этом сообщила компания SpaceX на своем сайте.

Корабль Dragon будет выведен на орбиту знаменитым ракетоносителем Falcon 9. Запуск ракетоносителя назначен на 20:29 по киевскому времени со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди, штат Флорида.

После выхода на орбиту первая ступень ракетоносителя Falcon 9 вернется на Землю и сядет на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане. Повторное применение первой ступени позволяет уменьшить стоимость миссии.

Корабль Dragon должен отделиться от второй ступени Falcon 9 примерно через 12 минут после старта и автономно стыковаться с МКС в субботу, 5 июня. Если запуск не удастся провести завтра, то резервная дата - пятница, 4 мая.

Напомним, 26 мая компания SpaceX отправила на орбиту четвертую за месяц группу интернет-спутников Starlink.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МКСкосмический корабльSpaceX