SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по времени Восточного побережья США (05:59 16 февраля Киев). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.