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SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink

Новина українською → Нью-Йорк, Вторник 16 февраля 2021 08:44
SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink Фото: ракета (instagram com spacex)
Автор: Анастасия Рокитна

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по времени Восточного побережья США (05:59 16 февраля Киев). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Напомним, Украина выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска спутника дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)". Украина в настоящее время ведет технические переговоры с ней.

Ранее в Украине заявили о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли.

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