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SpaceX запустила ракету-носій з 60 супутниками Starlink

Новость на русском → Нью-Йорк, Вівторок 16 лютого 2021 08:44
SpaceX запустила ракету-носій з 60 супутниками Starlink Фото: ракета (instagram com spacex)
Автор: Анастасія Рокитна

Компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікроспутниками Starlink. Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Старт з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) відбувся 22:59 за часом Східного узбережжя США (05:59 16 лютого Київ). Попередній запуск ракети компанії з аналогічним вантажем відбувся 4 лютого.

Перша щабель носія раніше використовувалася при п'яти запусках, однак у цей раз співробітники SpaceX не змогли повернути елемент Falcon 9 на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.

Нагадаємо, Україна обрала американську компанію SpaceX Ілона Маска для запуску супутника дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Україна наразі веде технічні переговори з нею.

Раніше в Україні заявили про необхідність прискорення реалізації проекту з виведення власного супутника на орбіту Землі.

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