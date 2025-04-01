SpaceX запустила на орбіту корабель Crew Dragon із космічними туристами
У понеділок компанія Ілона Маска SpaseX відправила команду з чотирьох приватних астронавтів (туристів) на орбіту Землі. Вони летять траєкторією від полюса до полюса, якою раніше не літала жодна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, Reuters і SpaceX.
Спонсором і командиром місії SpaceX під назвою Fram2 став мальтійський інвестор китайського походження Чун Ван, який заснував компанію з майнінгу біткоїнів. Також до складу екіпажу увійшли ще троє людей: норвезький кінорежисер Янніке Міккельсен, дослідник робототехніки з Німеччини Рабеа Рогге та австралійський мандрівник Ерік Філіпс.
Ван і троє його колег стартували на борту капсули Crew Dragon о 21:47 за східним часом із Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Автономний політ триватиме від трьох до п'яти днів. Протягом цього польоту вони візьмуть участь у 22 дослідницьких експериментах.
"Вони... проведуть 22 наукових дослідження, покликаних допомогти людству в розширенні можливостей довгострокового дослідження космосу і розуміння здоров'я людини в космосі. Протягом усього часу перебування Fram2 на орбіті екіпаж планує зробити перший рентгенівський знімок у космосі, виконати дослідження вправ для підтримки м'язової та скелетної маси та вирощувати гриби в умовах мікрогравітації", - йдеться в повідомленні.
Reuters також описало, як усе починалося. Зокрема, у понеділок вдень чотирьох членів екіпажу доставили на стартовий майданчик у колоні автомобілів Tesla - електрокарів іншої компанії Маска. Кортеж, супроводжуваний поліцейськими, рухався дорогами мису Канаверал у Флориді, тоді як над ними в рамках непов'язаної місії Starlink злітала ракета SpaceX Falcon 9.
Ця місія, шостий приватний політ астронавтів компанії SpaceX, є останнім новаторським кроком, який зміцнює її домінантне становище у сфері пілотованих космічних польотів у світі. Вона проходить на тлі зростання впливу Маска як генерального директора SpaceX і найбагатшої людини у світі, який працює як найближчий радник президента США Дональда Трампа - ролі, що дала йому безпрецедентний для бізнесмена вплив на широкий спектр питань американської політики.
Маск планує підкорювати Марс
Нагадаємо, кілька тижнів тому мільярдер Ілон Маск анонсував, що ракета Starship вирушить на Марс наприкінці наступного року. У разі, якщо місія буде успішною, перші посадки людей на червону планету можуть відбутися через кілька років.
"Якщо ці посадки пройдуть успішно, посадки людей можуть розпочатися вже у 2029 році, хоча більш імовірним є 2031 рік", - повідомив Маск.
Він додав, що подальші місії на Марс і успішні посадки роботів будуть важливими етапами для підготовки до висадки людей.
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