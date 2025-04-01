SpaceX запустила на орбіту корабель Crew Dragon із космічними туристами

У понеділок компанія Ілона Маска SpaseX відправила команду з чотирьох приватних астронавтів (туристів) на орбіту Землі. Вони летять траєкторією від полюса до полюса, якою раніше не літала жодна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , Reuters і SpaceX .

Спонсором і командиром місії SpaceX під назвою Fram2 став мальтійський інвестор китайського походження Чун Ван, який заснував компанію з майнінгу біткоїнів. Також до складу екіпажу увійшли ще троє людей: норвезький кінорежисер Янніке Міккельсен, дослідник робототехніки з Німеччини Рабеа Рогге та австралійський мандрівник Ерік Філіпс.

Ван і троє його колег стартували на борту капсули Crew Dragon о 21:47 за східним часом із Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Автономний політ триватиме від трьох до п'яти днів. Протягом цього польоту вони візьмуть участь у 22 дослідницьких експериментах.

"Вони... проведуть 22 наукових дослідження, покликаних допомогти людству в розширенні можливостей довгострокового дослідження космосу і розуміння здоров'я людини в космосі. Протягом усього часу перебування Fram2 на орбіті екіпаж планує зробити перший рентгенівський знімок у космосі, виконати дослідження вправ для підтримки м'язової та скелетної маси та вирощувати гриби в умовах мікрогравітації", - йдеться в повідомленні.

Reuters також описало, як усе починалося. Зокрема, у понеділок вдень чотирьох членів екіпажу доставили на стартовий майданчик у колоні автомобілів Tesla - електрокарів іншої компанії Маска. Кортеж, супроводжуваний поліцейськими, рухався дорогами мису Канаверал у Флориді, тоді як над ними в рамках непов'язаної місії Starlink злітала ракета SpaceX Falcon 9.

Ця місія, шостий приватний політ астронавтів компанії SpaceX, є останнім новаторським кроком, який зміцнює її домінантне становище у сфері пілотованих космічних польотів у світі. Вона проходить на тлі зростання впливу Маска як генерального директора SpaceX і найбагатшої людини у світі, який працює як найближчий радник президента США Дональда Трампа - ролі, що дала йому безпрецедентний для бізнесмена вплив на широкий спектр питань американської політики.