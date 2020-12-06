SpaceX запустила на МКС грузовой корабль Dragon 2

Компания SpaceX успешно запустила грузовой корабль Dragon 2 для доставки груза на Международную космическую станцию (МКС). Корабль стартовал с со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Об этом стало известно во время трансляции запуска.

Dragon 2 вылетел с 2972 кг грузов, из которых 1882 кг в герметичном отсеке. Среди него 364 килограмма различных принадлежностей для экипажа МКС, оборудование для станции, 120 кг оборудования для выхода в открытый космос, 46 кг комплектующих для компьютеров. Также в грузе 24 кг принадлежностей для российских космонавтов.

В грузе есть оборудование для исследования капиллярного потока в условиях высокотемпературной пайки в микрогравитации. Оно поможет создать среду обитания людей в будущих космических полетах, а также при ремонте повреждений от микрометеороидов и космического мусора.

Напомним, в ноябре американская компания SpaceX вывела на орбиту спутник для изучения океана. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в 19:17 по Киеву, она успешно вернулась обратно.