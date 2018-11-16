SpaceX запустила катарский спутник на орбиту

Фото: SpaceX (twitter.com/spacex)

SpaceX отправила на орбиту катарский спутник Es'hail 2

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компанией SpaceX, который доставит на орбиту катарский коммуникационный спутник, состоялся на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании SpaceX.

Отмечено, что первую ступень ракеты успешно посадили.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре с площадки на базе ВВС СШС Ванденберг в Калифорнии запустили Falcon 9 компании SpaceX с аргентинским спутником SAOCOM-1A.

Отметим, что в июле SpaceX также запустила с космодрома в районе Санта-Барбары Falcon 9 со спутниками связи Iridium NEXT. Всего в рамках программы Iridium должны быть запущены 75 спутников.

Летом 2019 года NASA намерено провести пилотируемый пуск космического корабля к Международной космической станции (МКС).

Кроме того, в NASA уже огласили список астронавтов, которые будут участвовать в миссии SpaceX и Boeing. Среди них Эрик Боэ (родился в Майами), Николь Анапу Ман (из Калифорнии) и Крис Фергюсон (из Филадельфии), а на аппарате Crew Dragon от SpaceX в полет отправятся астронавты: Боб Бенкен, Даг Харли и Виктор Гловер.