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SpaceX запустила катарський супутник на орбіту

Новини » Телеком & IT    16.11.2018 - 00:32
SpaceX запустила катарський супутник на орбіту
Фото: SpaceX (twitter.com/spacex)

SpaceX відправила на орбіту катарський супутник Es'hail 2

Запуск ракети-носія Falcon 9 компанією SpaceX, який доставить на орбіту катарський комунікаційний супутник, відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії SpaceX.

Зазначено, що першу ступінь ракети успішно посадили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в жовтні з майданчика на базі ВПС СШС Ванденберг в Каліфорнії запустили  Falcon 9 з аргентинським супутником SAOCOM-1A.

Відзначимо, що в липні SpaceX також запустила з космодрому в районі Санта-Барбари Falcon 9 з супутниками зв'язку Iridium NEXT. Всього в рамках програми Iridium повинні бути запущені 75 супутників.

Влітку 2019 року NASA має намір провести пілотований пуск космічного корабля до Міжнародної космічної станції (МКС).

Крім того, в NASA вже оголосили список астронавтів, які будуть брати участь у місії SpaceX і Boeing. Серед них Ерік Бое (народився в Майамі), Ніколь Анапу Ман (з Каліфорнії) і Кріс Фергюсон (з Філадельфії), а на апараті Crew Dragon від SpaceX відправляться в політ астронавти: Боб Бенкен, Даг Харлі і Віктор Гловер.

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