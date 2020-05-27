SpaceX вперше відправляє астронавтів у космос: онлайн-трансляція

Фото: корабель Crew Dragon (nasa.gov/Joel Kowsky)

Корабель Crew Dragon здійснює перший пілотований політ на МКС

Компанія SpaceX Ілона Маска вперше відправляє астронавтів у космос. Сьогодні о 23:33 за київським часом корабель Crew Dragon відправиться на Міжнародну космічну станцію з мису Канаверал на узбережжі американського штату Флорида. Все, що потрібно знати про цю подію, а також онлайн-трансляція запуску ракети - в матеріалі РБК-Україна.

Як буде проходити запуск

Як повідомляє офіційний сайт NASA, космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX на ракеті Falcon 9 відправиться в космос зі стартового комплексу 39A у Флориді. За київським часом запуск відбудеться о 23:33.

Через пандемію коронавірусу і пов'язаними з нею карантинними обмеженнями, старт ракети можна буде подивитися виключно в режимі онлайн. У Космічному центрі імені Джорджа Кеннеді будуть присутні тільки кілька репортерів, глава компанії SpaceX Ілон Маск і можливо президент США Дональд Трамп.

Хто відправиться в космос

На МКС сьогодні відправляться два досвідчених астронавта - Дуглас Херлі і Роберт Бенкен. Вони були в числі перших космонавтів, які почали працювати на кораблях нового покоління SpaceX. На рахунку Бенкена дві космічні місії, Херлі також виконав два польоти на космічному шатлі.

У місії SpaceX Demo-2 на МКС Дуглас Херлі призначений командиром корабля і буде відповідати за процеси запуску і посадки, а також за автономну ділянку польоту. Роберт Бенкен - командир зі спільних операцій з МКС. Він буде контролювати зближення Crew Dragon з космічною станцією, автоматичну стиковку і розстикування.

З 13 травня Херлі і Бенкен перебували на карантині, в цілях обережності їм зробили тести на коронавірус. Сьогодні на стартовий майданчик астронавти прибудуть на білій Tesla Model Х.

Фото: астроанавти Дуглас Херлі і Роберт Бенкен (NASA / Kim Shiflett)

Політ триватиме близько доби, і вже 28 травня Crew Dragon причалить до стикувального адаптера на модулі Harmony в американському сегменті МКС. Там астронавти приєднаються до основної експедиції МКС-63 - командира Крістофера Кессіді (США) і російських бортінженерів Анатолія Іванишини і Івана Вагнера.

Мета космічної місії

Астронавтам належить оцінити готовність нового корабля SpaceX Crew Dragon до доставки людей на орбіту. Крім того, вони перевірять функціональність нової автоматичної системи стиковки (вантажний Dragon стикувався з МКС в ручному режимі за допомогою маніпулятора).

На МКС Херлі і Бенкен можуть пробути від 30 до 119 діб. Рішення про тривалість місії прийме NASA після стикування. Екіпаж буде щодня виконувати тести всіх бортових систем корабля і брати участь в спільних завданнях з іншими членами експедиції.

В рамках місії Роберт Бенкен вийде у відкритий космос і спільно з Крістофером Кессіді встановить нові акумуляторні літієво-іонні батареї зовні станції.

Після завершення роботи Бенкен і Херлі заберуть вантаж і на Crew Dragon автоматично відстикуються від МКС. Астронавти мають приводнитися на парашутах в Атлантичному океані поруч із Флоридою.

Crew Dragon може використовуватися багаторазово для космічних місій. Однак за контрактом з NASA, доставляти людей на МКС він буде тільки один раз, а в подальшому буде здійснювати перевезення вантажів.

Чому це важлива подія

Запуск Crew Dragon є знаковим в історії сучасної космонавтики. Вперше з 2011 року американські астронавти відправляться на МКС не на російському "Союзі", а на кораблі приватної компанії, розробленому спільно з NASA.

При чому для SpaceX цей політ стане першим з екіпажем на борту. Раніше космічні апарати компанії Ілона Маска були безпілотними і здійснювали лише місії з доставки вантажів.

Сьогоднішній запуск Crew Dragon - останній крок перед сертифікацією NASA кораблів SpaceX для виконання довгострокових місій на космічній станції. Якщо космічний апарат успішно виконає всі завдання, корпорація "Роскосмос" може втратити контракти в космічним агентством США, які принесли йому $4 млрд за 9 років.

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Автор: Анна Березина