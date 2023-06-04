SpaceX вивела на орбіту ще партію супутників Starlink

"Ракета-носій Falcon 9 запустила на орбіту партію з 22 супутників Starlink, перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Just Read the Introduction", - ідеться в повідомленні.

Запуск ракети-носія із супутниками було здійснено з космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 15:20 за київським часом.

Через вісім хвилин перший ступінь ракети-носія Falcon 9 повернувся на Землю і приземлився на безпілотний корабель компанії SpaceX Just Read The Instructions в Атлантичному океані.

Що таке Starlink?

Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить компанії американського підприємця Ілона Маска SpaceX. Розроблення проєкту почалося ще 2015 року, а тестові прототипи вивели на орбіту через три роки.

З того моменту система надає доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети. Проект, зі свого боку, продовжує розвиватися, а компанія виводить на орбіту дедалі більшу кількість супутників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.