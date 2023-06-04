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SpaceX вивела на орбіту ще партію супутників Starlink

Новость на русском →
Неділя 04 червня 2023 19:59
SpaceX вивела на орбіту ще партію супутників Starlink Фото: SpaceX вивела на орбіту ще партію супутників Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія SpaceX здійснила черговий запуск ракети-носія Falcon 9. На її борту перебували 22 інтернет-супутники нового покоління мережі Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SpaceX.

"Ракета-носій Falcon 9 запустила на орбіту партію з 22 супутників Starlink, перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Just Read the Introduction", - ідеться в повідомленні.

Запуск ракети-носія із супутниками було здійснено з космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 15:20 за київським часом.

Через вісім хвилин перший ступінь ракети-носія Falcon 9 повернувся на Землю і приземлився на безпілотний корабель компанії SpaceX Just Read The Instructions в Атлантичному океані.

Що таке Starlink?

Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить компанії американського підприємця Ілона Маска SpaceX. Розроблення проєкту почалося ще 2015 року, а тестові прототипи вивели на орбіту через три роки.

З того моменту система надає доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети. Проект, зі свого боку, продовжує розвиватися, а компанія виводить на орбіту дедалі більшу кількість супутників.

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