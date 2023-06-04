SpaceX вывела на орбиту еще партию спутников Starlink

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX .

"Ракета-носитель Falcon 9 запустила на орбиту партию из 22 спутников Starlink, первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Just Read the Introduction", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты-носителя со спутниками был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 15:20 по киевскому времени.

Через восемь минут первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль компании SpaceX Just Read The Instructions в Атлантическом океане.

Что такое Starlink?

Starlink - это платформа спутникового интернета, которая принадлежит компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Разработка проекта началась еще в 2015 году, а тестовые прототипы вывели на орбиту спустя три года.

С того момента система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты. Проект, в свою очередь, продолжает развиваться, а компания выводит на орбиту все большее количество спутников.

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