SpaceX вивела на орбіту першу партію супутників Starlink нового покоління

Компанія SpaceX відправила у космос першу партію з 54 супутників Starlink нового покоління.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX в Twitter .

"Згідно з нашою новою ліцензією, ми тепер можемо виводити супутники на нові орбіти, які додадуть ще більше пропускної здатності мережі. В кінцевому підсумку, це дозволить нам додати більше клієнтів і забезпечити більш швидке обслуговування, особливо в районах, які в даний час перевантажені підпискою", - сказав Джессі Андерсон, менеджер з виробництва та інжинірингу SpaceX

Нові супутники більш потужніші, ніж попереднє покоління Starlink, яке сьогодні працюють на орбіті.

Як пише Space , ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту першу партію супутників Gen2 о 11:34 за київським часом із космодрому в американському штаті Флорида.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що найближчими місяцями в Україну будуть відправлені ще понад 10 тисяч терміналів Starlink.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.