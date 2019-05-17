Американская космическая компания SpaceX снова отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту 60 мини-спутников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сообщается, что SpaceX снова отложила запуск ракеты со спутниками для создания глобальной сети покрытия интернетом в рамках проекта Starlink. Ожидается, что следующую попытку запуска предпримут через неделю.

"SpaceX откладывает запуск 60 спутников Starlink для обновления их программного обеспечения и чтобы еще раз все тщательно проверить", - сообщили в компанию.

Отметим, изначально запуск с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида должен был состояться вчера утром, но из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы пуск перенесли на сутки.

Напомним, SpaceX дали разрешение на развертывание глобального спутникового интернета в марте 2018 года.

Компания SpaceX планирует реализовать проект глобального покрытия, который должен обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Ожидается, что все 12 тысяч космических аппаратов будут выведены к 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд долларов.