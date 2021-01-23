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SpaceX готовится к самому масштабному космическому запуску в истории

Флорида, Суббота 23 января 2021 09:38
SpaceX готовится к самому масштабному космическому запуску в истории
Фото: ракета Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)
Автор: Игорь Литвиненко

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX 23 января планирует провести самый масштабный запуск в истории космонавтики. В рамках миссии Transporter-1 на орбиту будут доставлены 143 спутника.

Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит спутники на орбиту, запланирован в 9:40 (16:40 по Киеву). Он пройдет во Флориде на комплексе SLC-40. Это будет пятый полет ракеты.

Предыдущий рекорд по числу запущенных спутников принадлежит индийской миссии PSLV-C37, которая в феврале 2017 года отправила на орбиту 104 спутника. Рекордом SpaceX является 64 выведенных в космос спутника во время миссии SSO-A.

Стоимость услуг SpaceX составляет один миллион долларов за 200 кг груза. За каждый дополнительный килограмм компания просит дополнительно по 5 тысяч долларов.

Напомним, недавно американская компания Blue Origin, которая является конкурентом SpaceX, провела успешный запуск многоразовой ракеты-носителя New Shepard с пассажирской капсулой.

Также РБК-Украина писало, что в конце декабря SpaceX начала предстартовые испытания корабля для полета на Марс.

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