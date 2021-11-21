"Сожалеем о таком решении": Литва отреагировала на снижение уровня дипотношений с Китаем
В Литве отреагировали на снижение уровня дипломатических отношений с Китаем. Там отметили, что сожалеют о таком решении КНР, однако подчеркнули, что имеют право расширять сотрудничество с Тайванем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.
"Министерство иностранных дел Литовской Республики сожалеет о решении Китайской Народной Республики не возвращать (в Вильнюс своего, - ред.) посла и перевести дипломатические отношения на уровне временного поверенного", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что Литва подтверждает свою приверженность к политике "одного Китая".
"Однако в то же время мы имеем право расширять сотрудничество с Тайванем и принимать и основывать недипломатические миссии для обеспечения практического развития таких отношений, как это делают многие другие страны. Прием тайваньского представительства в Литве основывается на экономических интересах", - добавляют в сообщении.
Напомним, Китай официально снизил уровень дипломатического представительства с Литвой до уровня поверенного в делах.
Такое решение Пекин принял в ответ на открытие на этой неделе тайваньского представительства в Вильнюсе.
Добавим, КНР пригрозила сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью. Она подразумевает запрет на въезд на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.