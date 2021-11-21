ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Сожалеем о таком решении": Литва отреагировала на снижение уровня дипотношений с Китаем

Новина українською →
Литва, Воскресенье 21 ноября 2021 12:58
"Сожалеем о таком решении": Литва отреагировала на снижение уровня дипотношений с Китаем Фото: Литва отреагировала на снижение уровня дипотношений с Китаем (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

В Литве отреагировали на снижение уровня дипломатических отношений с Китаем. Там отметили, что сожалеют о таком решении КНР, однако подчеркнули, что имеют право расширять сотрудничество с Тайванем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Министерство иностранных дел Литовской Республики сожалеет о решении Китайской Народной Республики не возвращать (в Вильнюс своего, - ред.) посла и перевести дипломатические отношения на уровне временного поверенного", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Литва подтверждает свою приверженность к политике "одного Китая".

"Однако в то же время мы имеем право расширять сотрудничество с Тайванем и принимать и основывать недипломатические миссии для обеспечения практического развития таких отношений, как это делают многие другие страны. Прием тайваньского представительства в Литве основывается на экономических интересах", - добавляют в сообщении.

Напомним, Китай официально снизил уровень дипломатического представительства с Литвой до уровня поверенного в делах.

Такое решение Пекин принял в ответ на открытие на этой неделе тайваньского представительства в Вильнюсе.

Добавим, КНР пригрозила сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью. Она подразумевает запрет на въезд на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Китай Тайвань Дипломатические отношения
NEWS
Вторжение России в Украину: разведка показала возможные сценарии
Вторжение России в Украину: разведка показала возможные сценарии
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу