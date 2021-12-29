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Создание военной учебной миссии ЕС в Украине. Боррель хочет поддержать украинскую армию

Новина українською →
Украина, Среда 29 декабря 2021 11:07
Создание военной учебной миссии ЕС в Украине. Боррель хочет поддержать украинскую армию Фото: ЕС хочет создать военную учебную миссию в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель планирует предложить создать военную учебную миссию Евросоюза в Украине. Так он хочет поддержать украинскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По мнению главы дипломатии ЕС, европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав украинской армии.

"Мы на месте уже оценили, что нужно украинцам, чем мы можем реально помочь, сколько стоит такая миссия и кто может принять в ней участие", - сказал он.

Боррель добавил, что представит странам-членам Евросоюза соответствующее предложение в ближайшее время.

Также он отметил, что Евросоюз в течение последних нескольких лет постоянно поддерживал Украину.

"Например, на позапрошлой неделе я решил выделить украинской армии еще 31 миллион евро поддержки. Они предназначены для улучшения логистики и борьбы с кибератаками", - уточнил глава дипломатии ЕС.

Напомним, Боррель заявил, что решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами. Он считает, что Евросоюз должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности".

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