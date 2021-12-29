Создание военной учебной миссии ЕС в Украине. Боррель хочет поддержать украинскую армию

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель планирует предложить создать военную учебную миссию Евросоюза в Украине. Так он хочет поддержать украинскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .

По мнению главы дипломатии ЕС, европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав украинской армии.

"Мы на месте уже оценили, что нужно украинцам, чем мы можем реально помочь, сколько стоит такая миссия и кто может принять в ней участие", - сказал он.

Боррель добавил, что представит странам-членам Евросоюза соответствующее предложение в ближайшее время.

Также он отметил, что Евросоюз в течение последних нескольких лет постоянно поддерживал Украину.

"Например, на позапрошлой неделе я решил выделить украинской армии еще 31 миллион евро поддержки. Они предназначены для улучшения логистики и борьбы с кибератаками", - уточнил глава дипломатии ЕС.