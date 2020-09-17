Создание мемориала Холокоста "Бабий Яр" - ответственность демократического общества, - KJF

Восстановление памяти обо всех убитых во времена Холокоста, борьба с антисемитизмом - ключевые вызовы, которые сегодня стоят как перед всем миром, так и перед Украиной.

Об этом заявил правозащитник, диссидент и глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, говорится в итоговом отчете Kyiv Jewish Forum, в котором приняли участие общественные и государственные деятели Израиля, Польши, Украины и США.

В отчете также отмечается, что одна из дискуссионных панелей форума была посвящена будущему мемориалу Холокоста и музею в Бабьем Яре, который реализуется на средства частных международных доноров.

"Мы должны сделать все, чтобы восстановить память о каждом человеке. Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте. В то же время наша борьба с глобальным антисемитизмом также очень важна", - заявил Натан Щаранский.

Участник форума отметили, что строительство современного мемориального комплекса на месте трагедии Бабьего Яра сегодня – это ответственность развития демократического общества для увековечивания памяти жертв массовой казни и воспитания будущих поколений в толерантном демократическом мире.

"Проект получает поддержку международных доноров, украинских властей и международной еврейской общины. Это означает, что идея достойного сохранения памяти жертв трагедии Бабьего Яра впервые за годы независимости Украины получила реальный шанс на реализацию", - говорится в отчете Kyiv Jewish Forum 2020.

Напомним, Kyiv Jewish Forum 2020 проходил в режиме онлайн в партнерстве с израильским изданием The Jerusalem Post.

Участником форума также стал президент Украины Владимир Зеленский. Спикерами также выступили президент Всемирного Еврейского Конгресса Рональд Лаудер, заместитель премьер-министра Израиля Бени Ганц, специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр, раввин лорд Джонатан Сакс, генеральный директор Американского Еврейского Комитета Дэвид Харрис, президент Еврейского Совета Содружества лорд Мендельсон, израильский правозащитник и председатель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, а также многие министры, члены парламентов и бизнес-лидеры со всего мира.