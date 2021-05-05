Создаем воронку продаж в несколько простых шагов

Воронка продаж – это длинная дорога, по которой идёт покупатель, начиная с того момента, когда его внимание привлекается к предложению компании, до приобретения определённого продукта. Навык грамотным образом строить воронку продаж, а также вписывать её в CRM, исследуя взаимодействие с потребителем.

Этот принцип является залогом большого увеличения дохода. Такой подход является рабочим в онлайн, а также и в оффлайн продажах. Единственная разница заключается в том, что в сети достаточно части применяются настроенные на автоматическое выполнение воронки продаж.

Существует несколько типов воронок. Определённые шаги и уровень детализации имеют зависимость от маркетинговых задач организации, путей продвижения, концепции сбыта, структуры работы с покупателями и обработка информационных сведений, поступающих в отдел продаж.

В Сети есть множество разных вариаций воронок, например Leeloo.ai предлагает такую вариацию: воронка вовлечения или прогрева, и многое другое. Существует понятие «туннель продаж», которое означает то, что есть полноценный путь клиента от первого клика до совершения покупки. Таким образом, фокусировка идёт на весь процесс, а не на конкретные рабочие моменты, или определённые воронки.

Привлечение покупателей на конвейер, используя автоворонки продаж

Автоворонка представляет собой модель, имеющую полноценный, настроенный на автоматическое выполнение путь покупателя. Это делается для того, чтобы процесс сбора и обработки информационных сведений, нужных специалистам по маркетингу и продажам, проходил гораздо больше.

Тем самым это позволяет сократить расходы на зарплаты и разработку контента, а также даёт возможность повысить конверсию и уменьшить совершение человеком ошибок, которое может возникнуть из-за какой-то неточности менеджера.

В конечном итоге денежные средства экономятся, и появляется больше свободного времени, которое можно потратить на создание новейших идей, а также на более качественное общение с покупателями, и на личную жизнь соответственно.

Чтобы систематизировать данные, касающиеся клиентов, нужно использовать таблицы MS Excel. Правда, они не позволяют выполнить полноценное исследование эффективности работы. В таком случае отлично подойдут CRM-системы.

Например, Leeloo.ai - маркетинговый инструмент обладает большим количеством различных функций, позволяющих собирать разные сведения, а также систематизировать их необходимым образом, создавать планы рабочих процессов для каждого сотрудника, напоминая об определённых вещах, создавая отчёты и многое другое.

Ранее мы публиковали материал о том, как построить туннель продаж в 5 простых шагов, но сейчас мы улучшили систему, теперь потребуется всего лишь 4 шага!

Создание эффективной воронки продаж: 4 простых шага

Первым делам следует подумать над тем, как следует донести необходимую информацию о товаре или бренде до потенциального клиента. Следует определить подходящую целевую аудиторию и создать различные рекламные сообщения, которые будут продвигаться в социальных сетях, блогах, показываться на баннерах, а также использоваться в таргетированной рекламе. Нужно создать как текстовые, так и графические материалы, которые точным образом будут доносить информационные сведения о продукте до потенциального заказчика.

Когда произошёл первый контакт пользователя с организацией, следует его активно вовлекать в собственную игру, проводя его по воронке продаж. Чтобы это сделать, нужно использовать пуш-уведомления или рассылку писем, сообщений, или же применять звонки, а также предлагать различные предложения пользователю. Лучше всего сделать автоматическую рассылку, которая будет присылать письма на электронную почту или мессенджеры.

Третий шаг представляет собой приписывание методики и шагов приобретения товара. И последний четвертый шаг – это разработка тактики взаимодействия с заказчиками, которые уже совершили хотя бы одну покупку.