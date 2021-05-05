Создаем воронку продаж в несколько простых шагов

Воронка продаж – это длинная дорога, по которой идёт покупатель, начиная с того момента, когда его внимание привлекается к предложению компании, до приобретения определённого продукта. Навык грамотным образом строить воронку продаж, а также вписывать её в CRM, исследуя взаимодействие с потребителем.
Этот принцип является залогом большого увеличения дохода. Такой подход является рабочим в онлайн, а также и в оффлайн продажах. Единственная разница заключается в том, что в сети достаточно части применяются настроенные на автоматическое выполнение воронки продаж.
Существует несколько типов воронок. Определённые шаги и уровень детализации имеют зависимость от маркетинговых задач организации, путей продвижения, концепции сбыта, структуры работы с покупателями и обработка информационных сведений, поступающих в отдел продаж.
В Сети есть множество разных вариаций воронок, например Leeloo.ai предлагает такую вариацию: воронка вовлечения или прогрева, и многое другое. Существует понятие «туннель продаж», которое означает то, что есть полноценный путь клиента от первого клика до совершения покупки. Таким образом, фокусировка идёт на весь процесс, а не на конкретные рабочие моменты, или определённые воронки.
Автоворонка представляет собой модель, имеющую полноценный, настроенный на автоматическое выполнение путь покупателя. Это делается для того, чтобы процесс сбора и обработки информационных сведений, нужных специалистам по маркетингу и продажам, проходил гораздо больше.
Тем самым это позволяет сократить расходы на зарплаты и разработку контента, а также даёт возможность повысить конверсию и уменьшить совершение человеком ошибок, которое может возникнуть из-за какой-то неточности менеджера.
В конечном итоге денежные средства экономятся, и появляется больше свободного времени, которое можно потратить на создание новейших идей, а также на более качественное общение с покупателями, и на личную жизнь соответственно.
Чтобы систематизировать данные, касающиеся клиентов, нужно использовать таблицы MS Excel. Правда, они не позволяют выполнить полноценное исследование эффективности работы. В таком случае отлично подойдут CRM-системы.
Например, Leeloo.ai - маркетинговый инструмент обладает большим количеством различных функций, позволяющих собирать разные сведения, а также систематизировать их необходимым образом, создавать планы рабочих процессов для каждого сотрудника, напоминая об определённых вещах, создавая отчёты и многое другое.
Ранее мы публиковали материал о том, как построить туннель продаж в 5 простых шагов, но сейчас мы улучшили систему, теперь потребуется всего лишь 4 шага!
Первым делам следует подумать над тем, как следует донести необходимую информацию о товаре или бренде до потенциального клиента. Следует определить подходящую целевую аудиторию и создать различные рекламные сообщения, которые будут продвигаться в социальных сетях, блогах, показываться на баннерах, а также использоваться в таргетированной рекламе. Нужно создать как текстовые, так и графические материалы, которые точным образом будут доносить информационные сведения о продукте до потенциального заказчика.
Когда произошёл первый контакт пользователя с организацией, следует его активно вовлекать в собственную игру, проводя его по воронке продаж. Чтобы это сделать, нужно использовать пуш-уведомления или рассылку писем, сообщений, или же применять звонки, а также предлагать различные предложения пользователю. Лучше всего сделать автоматическую рассылку, которая будет присылать письма на электронную почту или мессенджеры.
Третий шаг представляет собой приписывание методики и шагов приобретения товара. И последний четвертый шаг – это разработка тактики взаимодействия с заказчиками, которые уже совершили хотя бы одну покупку.