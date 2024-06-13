Дружба тріщить по швах. Чому Пашинян посварився з Лукашенком і до чого тут Карабах

Між вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном та білоруським диктатором Олександром Лукашенком, які є союзниками по ОДКБ, спалахнув серйозний скандал. Єреван не відправлятиме чиновників в Білорусь, а Мінськ - відкликав свого посла.

РБК-Україна розповідає, що сталося між Вірменією та Білоруссю та до чого тут війна в Нагірному Карабасі.

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З чого почався скандал

Цього травня білоруський диктатор злітав на зустріч до президента Азербайджану Ільхама Алієва в Баку. На зустрічі з ним Лукашенко пригадав розмову з Алієвим перед початком операції азербайджанських військ в Нагірному Карабасі.

"Я ще подумав, згадав нашу розмову перед війною, перед вашою визвольною війною, коли ми філософськи міркували за обідом удвох. Тоді ми дійшли висновку, що у війні перемогти можна. Це важливо. Дуже важливо втримати цю перемогу. Але, по-третє, ми зійшлися на думці, Ви тоді порушили це питання, що після війни почнеться найважчий час, коли треба буде відроджувати ті землі, які ви звільнили, починати відродження", - сказав Лукашенко.

У 2020 році Азербайджан розпочав військову операцію з повернення під свій контроль територій так званого Нагірного Карабаху, спірного регіону, який Вірменія де-факто окупувала в 90-х. Тоді Азербайджан повернув собі більшість території.

А у 2023 році Азербайджан провів "контртерористичну операцію", після якої невизнаний Нагірний Карабах припинив своє існування, і вся його територія повернулась під контроль Баку. З того часу між Єреваном та Баку тривають переговори про мирну угоду, яка має завершити багаторічний конфлікт.

Як відреагував Пашинян

Сьогодні ж, відповідаючи на питання опозиції в вірменському парламенті, Пашинян згадав ці слова білоруського диктатора і заявив, що жоден офіційний представник Вірменії, включно з ним самим, не поїде до Білорусі, поки там править Лукашенко.

"Один із керівників країн ОДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни, заохочував, вірив і бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду з главою Білорусі у форматі ОДКБ щось обговорювати? Констатую, що відтепер більше ніколи не поїду до Білорусі. Доки в Білорусі президент Олександр Лукашенко. І взагалі заявляю, що з цього моменту жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі. Взагалі", - сказав Пашинян.

Вірменія та Білорусь є членами Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) - військового союзу, заснованого в 1992 році. Спочатку підписантами договору були Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан та Азербайджан. Але в 1999 році Азербайджан, Грузія та Узбекистан не продовжили свою участь.

Союзники по ОДКБ проводять спільні навчання, а також можуть надавати військову допомогу у разі такого запиту. Наприклад, у 2022 році війська ОДКБ допомагали Казахстану придушувати антиурядові протести. Але ОДКБ не допомогла Вірменії під час Другої Карабаської війни у 2022 році, ба більше, як заявляв Пашинян, дві країни організації були на боці Азербайджану.

У лютому 2022 року Вірменія призупинила участь в ОДКБ і наразі погрожує взагалі вийти зі складу організації.

Чим відповіла Білорусь

На заяві Пашиняна суперечка між Єреваном та Мінськом не завершилась. Сьогодні вдень Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило про відкликання свого посла з Вірменії.

"Якщо хтось вирішив відволікти увагу від внутрішніх проблем образом ворога, то це недалекоглядна політика. Важливо розуміти, що з Вірменією нас пов'язують давні, близькі, дружні стосунки та спільна історія, а сьогодні ще й взаємовигідна торгівля та тісні ділові контакти. Ми не збираємось ці стосунки погіршувати, як би і скільки б вірменське керівництво зовнішні гравці не підштовхували", - заявили в білоруському МЗС.

Водночас, в білоруському міністерстві "побажали" вірменському народу керівників, які будуть дійсно думати про "майбутнє країни". Примітно, що це сталося на фоні антиурядових протестів опозиції в Єревані.