Союзники Трампа подали законопроєкт про "купівлю Гренландії": що пропонують

Повідомляється, що законопроєкт має назву "Make Greenland Great Again Act" (Закон "Зробимо Гренландію знову великою"). Станом на сьогодні він має 10 співавторів.

Зазначимо, за підсумками виборів 5 листопада 2024 року республіканці отримали незначну більшість у Палаті представників і Сенаті. Якщо законопроєкт ухвалять, він дасть змогу Трампу розпочати переговори одразу 20 січня, коли він вступить на посаду президента.

"Не пізніше, ніж через 5 календарних днів після угоди з Королівством Данія щодо купівлі Гренландії Сполученими Штатами, президент має передати у відповідні комітети Конгресу угоду, включно з усіма супутніми матеріалами та додатками", - ідеться в проєкті.

США хочуть купити Гренландію?

Дональд Трамп каже, що хоче зробити Гренландію частиною США. Причому не виключає використання сили, щоб переконати Данію.

Протягом століть острів перебуває під контролем Данії (раніше як колонія, тепер як напівсуверенна територія у складі Датського королівства). Гренландія підпорядковується данській конституції. Це означає, що будь-яка зміна правового статусу потребуватиме внесення поправок.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде виступає за незалежність острова. Він неодноразово казав, що острів не продається і що його народ має сам вирішувати своє майбутнє.