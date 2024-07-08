Союзники по НАТО згодні, що шлях України в альянс незворотній, - Дуда

На саміті НАТО у Вашингтоні не вдасться домогтися запрошення України до альянсу, але серед союзників існує консенсус, що шлях України до НАТО є незворотнім.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Напередодні саміту НАТО президент Польщі скликав Раду національної безпеки. Відкриваючи засідання, він підкреслив, що його позиція і позиція уряду з питань безпеки єдина.
Серед очікуваних тем обговорення на саміті президент назвав "статус України" та її шлях до НАТО.
"На жаль, усе вказує на те, що не вдасться домогтися того, чого я особисто домагався для України з попереднього саміту, а саме - видачі офіційного запрошення Україні вступити до НАТО. Тут немає єдності, але є одне переконання - такі рішення мають бути ухвалені, щоб шлях України до НАТО був незворотнім", - заявив Дуда.
При цьому він додав, що "буде ухвалено цілу низку рішень, що стосуються зміцнення України, підтримки Північноатлантичного альянсу, тих своєрідних гарантій безпеки, які надаються Україні в різних формах".
З 9 по 11 липня у Вашингтоні відбудеться знаменна подія - саміт НАТО. Очікується, що він стане ключовим моментом для обговорення питань безпеки в Європі та ролі Альянсу у світі.
Одним із головних пунктів порядку денного стане підписання Україною нової угоди про безпеку. Як раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський, цей документ стане ще одним кроком на шляху до зміцнення безпеки України.
Варто зазначити, що українське суспільство вже встигло оцінити користь угод з безпеки, підписаних із різними країнами світу.
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