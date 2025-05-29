Союз промисловців закликав уряд звернутись до ЄС щодо відтермінування CBAM

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) підтримав намір уряду звернутись до Європейського Союзу щодо відтермінування впровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву УСПП.

Наразі CBAM перебуває на етапі обмеженого застосування, а з 1 січня 2026 року заплановано повноцінне розгортання механізму. Йдеться про запровадження податку на вуглецеві викиди для імпортованої продукції, зокрема металургійної, цементної, хімічної галузей тощо. За оцінками експертів, можливі витрати українських виробників у зв’язку з цим перевищують €1 млрд.

УСПП нагадує, що неодноразово звертався до органів державної влади, європейських інституцій та міжнародних партнерів із закликом врахувати специфічні умови, в яких працює український бізнес.

"Ми ще минулого року наголошували, що застосування CBAM без перехідного періоду чи винятків для України – економічно згубне рішення. У березні поточного року ми знову звертались до уряду з аргументами від бізнесу й експертного середовища. УСПП послідовно підтримує євроінтеграцію, але підходи щодо вуглецевих мит мають бути справедливими й реалістичними", – зазначили в організації.

Як наголосили в УСПП, українська промисловість функціонує в умовах збройної агресії – підприємства зазнають руйнувань через обстріли, мають обмежений доступ до фінансування, втрачають ринки збуту.

Крім того, підприємства змушені інвестувати в енергетичну автономність, щоб уникнути зупинок виробництва під час блекаутів. У цих умовах додаткове фіскальне навантаження у вигляді CBAM є серйозним викликом для експортного потенціалу країни.