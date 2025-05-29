Союз промышленников призвал правительство обратиться к ЕС относительно отсрочки CBAM

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) поддержал намерение правительства обратиться к Европейскому Союзу об отсрочке внедрения механизма трансграничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление УСПП.

Сейчас CBAM находится на этапе ограниченного применения, а с 1 января 2026 года запланировано полноценное развертывание механизма. Речь идет о введении налога на углеродные выбросы для импортируемой продукции, в частности металлургической, цементной, химической отраслей и тому подобное. По оценкам экспертов, возможные расходы украинских производителей в связи с этим превышают €1 млрд.

УСПП напоминает, что неоднократно обращался к органам государственной власти, европейским институтам и международным партнерам с призывом учесть специфические условия, в которых работает украинский бизнес.

"Мы еще в прошлом году отмечали, что применение CBAM без переходного периода или исключений для Украины - экономически губительное решение. В марте текущего года мы снова обращались к правительству с аргументами от бизнеса и экспертной среды. УСПП последовательно поддерживает евроинтеграцию, но подходы к углеродным пошлинам должны быть справедливыми и реалистичными", - отметили в организации.

Как отметили в УСПП, украинская промышленность функционирует в условиях вооруженной агрессии - предприятия подвергаются разрушениям из-за обстрелов, имеют ограниченный доступ к финансированию, теряют рынки сбыта.

Кроме того, предприятия вынуждены инвестировать в энергетическую автономность, чтобы избежать остановок производства во время блэкаутов. В этих условиях дополнительная фискальная нагрузка в виде CBAM является серьезным вызовом для экспортного потенциала страны.