Современная система реабилитации в Украине: закон ввели в действие

В Украине ввели современную систему реабилитации в учреждениях здравоохранения. Сегодня соответсвующий закон ввели в действие.

Документ 30 декабря 2020 года опубликовали в издании "Голос Украины".

В силу закон вступил на следующий день, а в действие его ввели спустя полгода.

Он предусматривает предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы, а также описывает реабилитационную помощь до получения статуса лица с инвалидностью.

Вводится индивидуальный реабилитационный плана, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, а также полный объем реабилитационных вмешательств.

В Украине появится новый вид хозяйственной деятельности - "реабилитационная практика". Она требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде "медицинской практики".