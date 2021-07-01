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Современная система реабилитации в Украине: закон ввели в действие

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Украина, Четверг 01 июля 2021 08:01
Современная система реабилитации в Украине: закон ввели в действие Фото: в Украине ввели в действие закон о современной реабилитации (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Украине ввели современную систему реабилитации в учреждениях здравоохранения. Сегодня соответсвующий закон ввели в действие.

Документ 30 декабря 2020 года опубликовали в издании "Голос Украины".

В силу закон вступил на следующий день, а в действие его ввели спустя полгода.

Он предусматривает предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы, а также описывает реабилитационную помощь до получения статуса лица с инвалидностью.

Вводится индивидуальный реабилитационный плана, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, а также полный объем реабилитационных вмешательств.

В Украине появится новый вид хозяйственной деятельности - "реабилитационная практика". Она требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде "медицинской практики".

Напомним, в начале декабря 2020-го Верховная рада одобрила данный законопроект. За него проголосовали 288 парламентариев.

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